Відповідний указ підписав президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС "Алтея".

Відповідний указ №358/2021 від 13 серпня опублікований на сайті глави держави.

Згідно з указом, буде направлено національний персонал (з числа військовослужбовців та працівників Збройних сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня під час виїзного засідання Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення щодо участі України в ще одній миротворчій місії, цього разу - вперше під егідою Європейського Союзу. Українські військові найближчим часом поїдуть до Боснії та Герцеговини, де долучаться до операції сил ЄС під назвою "Алтея".

Як пояснили в Міноборони, участь у миротворчій операції від України візьмуть два військовослужбовці, які проходитимуть службу на посадах штабу операції "Алтея" у місті Сараєво. Здебільшого їхня робота полягатиме у забезпеченні прямого зв’язку між усіма штабами та органами управління, що діють у районі проведення операції, здійсненні контролю за станом проведення операції та забезпеченні збору повної інформації щодо поточної оперативної обстановки в районі проведення операції та плануванні проведення майбутніх заходів, зокрема навчань, зустрічей, візитів тощо.

Автор: Тамара Отовська