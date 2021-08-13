Партія закликала поліцію якомога скоріше знайти та покарати молодиків.

У партії "Слуга народу" відреагували на інцидент з народним депутатом від фракції СН та олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком.

Відповідна заява опублікована на сайті партії.

Як відомо, вдень 13 серпня у центрі Києві невідомі молодики намагалися спровокувати конфлікт з нардепом, вигукуючи расистські фрази.

У "Слузі народу" засудили "використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою".

"Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті. Їх вже третій рік поспіль на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують політичні опоненти, що не звикли цивілізовано та конструктивно вести дискусії", – зазначається у заяві.

Читайте такожСпроба нападу на Беленюка: поліція Києва розпочала перевіркуПри цьому у партії закликали українців "не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання", а поліцію – "в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності".

Спроба нападу на Жана Беленюка у Києві: подробиці

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що на нього ледь не напали у центрі Києва.

За його словами група молодиків намагалася його спровокувати, вигукуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Автор: Катерина Шварц