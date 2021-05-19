127 українців уже виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Міністерство закордонних справ розраховує евакуювати з сектора Газа громадян України, які виявили таке бажання, упродовж 48 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання уряду.

"В секторі Газа наразі перебувають орієнтовно 1 тис. 600 українців... З них 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, тобто бути евакуйованими. Не лише громадяни України звернулися, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів Європейського Союзу", - сказав міністр.

За його словами, посольство України в Ізраїлі вже склало списки зацікавлених в евакуації.

Читайте такожHaaretz: У Ізраїлю немає стратегії чи кінцевої мети в Газі, і в цьому проблема"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про "зелений" коридор для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту... Якщо не станеться якихось форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, то за нашими розрахунками, упродовж 48 годин така евакуація відбудеться", - розповів Кулеба.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

Генсек ООН назвав єдиний вихід із палестино-ізраїльської кризи.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду, прем'єр-міністру, Міністерству закордонних справ та спеціальним службам організувати повернення українців на Батьківщину з сектору Газа.

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Автор: Леся Лещенко