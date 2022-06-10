Кабмін утворив оргкомітет з проведення конкурсу.

Кабінет міністрів створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Створено Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення" та затверджено його склад", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestrа з піснею Stefania виграв пісенний конкурс "Євробачення-2022", який проходив в італійському Турині. Таким чином наступний конкурс має відбутися в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не сумнівається, що наступний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" має відбутися в Україні.

За його словами, Україна вже отримала спеціальний опитувальник, у якому є питання, котрі необхідно врегулювати для організації "Євробачення".

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