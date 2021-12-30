Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до тренування залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-морських сил України разом із фрегатом ВМС Франції Auvergne провели тренування типу PASSEX.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Читайте такожУкраїнські військові вивели важку артилерію біля Криму: готуються до різних сценаріїв (фото, відео)Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо. Основну увагу приділили підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.

Раніше УНІАН із посиланням на джерела західних ЗМІ писав, що міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі американських ВМС залишатися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордонів України.

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