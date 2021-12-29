За словами джерела, зміна розкладу USS Harry S. Truman і п'яти інших військових кораблів відображає необхідність присутності США в Європі.

Міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишатися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордонів України.

Джерело в Міністерстві оборони на умовах анонімності заявило у вівторок, 28 грудня, що зміна розкладу авіаносця USS Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, що супроводжують його, відображає необхідність постійної присутності в Європі, передає AP News. Це необхідно, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні, сказав чиновник.

Читайте також"Подивимося": Байден прокоментував можливу зустріч з Путіним 10 січняUSS Harry S. Truman (CVN-75) - це американський авіаносець, восьмий корабель типу Німіц. Його було закладено 29 листопада 1993 року і спущено на воду 7 вересня 1996-го. 25 липня 1998 року введено до складу флоту. Вартість побудови склала 4,5 мільярда доларів.

До ударної групи "Трумена" входять п'ять американських кораблів - крейсер USS San Jacinto та есмінці з керованими ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також із ними перебуває фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

Авіаносець покинув свій порт приписки в місті Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня та увійшов в Середземне море 14 грудня. Планувалося, що він продовжить свій шлях у район Перської затоки.

USS Harry S. Truman (CVN 75), USS San Jacinto (CG 56), and the Royal Norwegian Navy Frigate HNoMS Fridtjof Nansen (F310) participate in a PASSEX with the Tunisian offshore patrol vessel Hannon (P612) and fast patrol boat Tunis (502) in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/tLN0ey2RB5 — USS Harry S. Truman (@USSHARRYSTRUMAN) December 24, 2021

Як повідомляв УНІАН, за словами чиновника Ради з національної безпеки США, переговори між Штатами і Росією мають відбутися 10 січня. Зокрема, вони будуть присвячені ситуації навколо України та контролю над озброєннями.

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