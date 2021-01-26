За її словами, бойовики планують здійснити односторонню передачу українців, але точна дата поки що невідома.

З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла.

Читайте такожОкупанти продали на аукціоні відомий кримський винзаводПро це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Наразі кількість незаконно утримуваних українців становить 267 осіб. З них 226 - цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 - військовослужбовці, 4 - добробати.

За її словами, бойовики планують здійснити односторонню передачу українців, але точна дата поки що невідома.

"Мною з’ясовано, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість та кого саме повернуть - невідомо. За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо", - написала Денисова.

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Автор: УНІАН