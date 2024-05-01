Ініціатором внесення законопроекту став член депутатської групи "Відновлення України" Олександр Лукашев.

У Верховній Раді пропонують заборонити українцям відмовлятися від спадщини, якщо у померлого були борги.

Відповідний проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця зареєстровано на сайті парламенту від 29 квітня під номером 11220.

Ініціатором внесення законопроекту став член депутатської групи "Відновлення України" Олександр Лукашев.

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У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що трапляються випадки, коли майно, отримане спадкоємцем у спадщину, обтяжене певними борговими зобов’язаннями. У такому разі, статтею 1282 Цивільного кодексу України передбачається зобов’язання для спадкоємця задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Водночас, зазначається, що "враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності та добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов'язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору".

У цьому зв'язку, ініціатор законопроекту пояснює, що доцільним є уточнення положень Цивільного кодексу України в частині реалізації права відмови від прийняття спадщини у разі звернення стягнення на майно, отримане у спадщину, кредитором.

Зокрема, у проекті закону передбачено, що "не допускається відмова від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення в межах вартості майна, одержаного у спадщину", в порядку, визначеному Цивільним кодексом.

Спадкування в Україні - деталі

У червні 2023 року в Україні повернули довоєнні норми вступу в права спадкування, згідно з якими в українців є шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини. Після початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на чотири місяці.

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