Після початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на чотири місяці.

В Україні повертаються довоєнні норми вступу в права спадкування, згідно з якими в українців буде шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

Згідно з положеннями постанови Кабміну № 469, довоєнні норми визначення строків прийняття спадщини набувають чинності 19 червня 2023 року. Це передбачено положеннями постанови Кабміну № 469 від 9 травня 2023 року, які набувають чинності через місяць з дня офіційного опублікування документа (відбулося 18 травня 2023 року в газеті "Урядовий кур'єр").

Даним нормативним актом скасовується одне з положень постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану".

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Таким чином, з 19 червня 2023 року всі питання, пов'язані зі спадщиною, потрібно знову вирішувати протягом шести місяців.

Спадщина під час війни

Спадкування - це перехід прав і обов'язків від спадкодавця до спадкоємця. Спадкування може відбуватися за законом або за заповітом. Якщо заповіту немає, то спадкоємці мають право успадкувати права та обов'язки за законом. У законодавстві визначено п'ять черг спадкування за законом.

Після початку війни Кабмін встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на чотири місяці.

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