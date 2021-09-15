Стрілянина на кордоні нібито сталася на вихідних, але Прикордонний комітет Білорусі повідомив про неї лише у середу.

Прикордонний комітет Білорусі стверджує, що на кордоні між білоруською та українською державами саме з боку України обстріляли білоруський прикордонний знак.

Обстріл нібито стався ще у суботу, 11 вересня, на ділянці Пінського прикордонного загону, проте Комітет повідомив про нього тільки 15 числа.

Білоруська сторона вважає, що прикордонний знак, на якому зображений герб Білорусі, пошкоджений в результаті пострілу дробом з мисливської рушниці.

"...Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли проводилися з території України. Проводиться розгляд", – стверджують у Комітеті.

Нагадаємо, в Білорусі в серпні 2020 року пройшли президентські вибори. В результаті виборчих перегонів тодішньому президенту Олександру Лукашенку "намалювали" перемогу з величезним відривом. Опозиція та її прихильники звинуватили владу в масштабних фальсифікаціях, почалися акції протесту.

Силовики жорстко розправлялися з учасниками протестів. ЗМІ дізналися, що були не тільки постраждалі, а й жертви. Україна та низка західних країн не визнали результати президентських виборів у Білорусі.

Термін дії президентських повноважень Лукашенка закінчився, проте він так і не перестав керувати країною. Проти Білорусі запровадили санкції.

Лукашенко не раз робив недружні заяви щодо України – погрожував закрити кордон, стверджував, що з нашої країни в Білорусь возять зброю.

Примітно, що Лукашенко вважає президентом глава РФ Володимир Путін. Російський лідер привітав Лукашенко з "перемогою" на президентських виборах у 2020-му.

Нагадаємо, РФ у 2014 році пішла на агресію проти української держави – захопила Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк