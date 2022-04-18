Раніше вона була кондитером, а тепер смалить російських окупантів.

У мережі стало вірусним відео, на якому українська захисниця дає відсіч російським окупантам з САУ (самохідна артилерійська установка, яка призначена для безпосереднього вогневого супроводу танків та піхоти в бою, виконання завдань артилерійської підтримки рухомих з'єднань та боротьби з танками противника).

На Facebook-сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського розказали про дівчину-воїна.

Це Тетяна з бригади Виговців. Раніше вона була кондитером, а тепер смалить ворога.

У лавах Збройних Сил дівчина з 2017 року. Спершу служила в медроті, потім у реактивній батареї, а далі – в самохідному дивізіоні. І все це в окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

Потім вона поїхала вчитися на навідника САУ та була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому планувала поїхати навчатись на командира гармати, але мужньо стала на захист України.

Ось так дівчина-кондитер стала військовим профі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть вже найближчим часом отримати у своє розпорядження перший зразок далекобійної артилерії стандарту НАТО. Мова йде про самохідні артилерійські установки Zuzana, продаж яких обговорюється між Україною та Словаччиною. Так що зовсім скоро Тетяна зможе отримати в свої руки більш сучасну зброю, яка дозволить ефективніше виганяти окупантів з України.

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