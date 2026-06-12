Українські школярі зможуть обирати професію вже з 10 класу: у МОН розкрили подробиці

Навчання за професійним напрямом поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з набуттям практичних навичок.

З 1 вересня 2027 року школярі в Україні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним напрямом та академічним напрямом. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Навчання за професійним напрямом поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з оволодінням практичними навичками.

Школярам запропонують 10 профілів, серед яких IT, медицина, інженерія, будівництво, аграрна сфера, логістика, бізнес, освіта, індустрія краси та інші напрямки.

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"Нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не тільки здобути повну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати. Це важливий крок у реформі середньої освіти, де навчання пов'язане з реальним життям і майбутньою кар'єрою", - зазначив Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки.

Навчання поєднуватиме звичайну шкільну програму з профільною підготовкою та практичними навичками. Наприклад, у IT-напрямі буде більше математики та цифрових технологій, а в медичному - біології та хімії.

Після закінчення школи випускники зможуть не тільки отримати атестат, а й підтвердити професійну кваліфікацію. За задумом МОН, це має допомогти підліткам раніше визначитися з майбутньою професією та зробити навчання ближчим до реальних потреб ринку праці.

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