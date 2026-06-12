Російську мову позбавили захисту в Україні: Зеленський підписав закон

Мова держави-агресора тепер не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4699-IX), яким виключив російську з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, це важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань.

"Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот", - зазначив він.

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Стефанчук підкреслив, що Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав.

"Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України", - додав він.

Ухвалення закону: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов (№14120).

Законом було оновлено перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

Документ встановлює, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов, як білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Народний депутат Володимир В’ятрович пояснив, що російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов.

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