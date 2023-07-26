Зазначається, що досі не затверджено план навчання українських пілотів.

Радник з національної безпеки США заявив, що адміністрація буде діяти "якомога швидше", щоб доставити в Україну винищувачі F-16. Високопоставлений представник Білого дому заявив, що літаки будуть в небі над Україною "до кінця року".

Видання Politico пише, що зараз західні партнери ще навіть не погодили план навчання українських пілотів на обіцяних літаках. Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які підтримують навчання, але досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Суперечки на Заході починається, коли Україна вимагає додаткових військових можливостей, щоб прорвати російську оборону на полі бою. А українські сили на цьому тижні посилили тиск на союзників, щоб вони відправили F-16, оскільки Росія вийшла з угоди, що дозволяла цивільним суднам перевозити зерно через Чорне море. Міністр закордонних справ України заявив, що літаки можуть допомогти захистити коридор, який має життєво важливе значення для глобальної продовольчої безпеки.

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Одна з обговорюваних пропозицій щодо навчання передбачає відправку українських пілотів в США для проходження навчання в одному з підрозділів ВПС Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Арізона, яке вже навчає іноземних партнерів польотів на F-16. За словами двох офіційних осіб США і одного європейського чиновника, ця ідея не знайшла підтримки.

Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців. За словами двох офіційних осіб США, ніяких остаточних рішень прийнято не було.

"Співпраця триває", - сказав один з чиновників. "Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану".

Коаліція зробила певні кроки для початку підготовки. Аерокосмічний підрядник Draken International почав набирати відставних військових пілотів для навчання українців. Ця ініціатива буде реалізовуватися на об'єкті, який будується в Румунії і який, як передбачається, стане регіональним навчальним центром F-16. За словами європейських офіційних осіб, ще один навчальний центр буде створений в Данії.

Європейські партнери сподіваються, що навчання може початися цього літа, швидше за все, в Європі, заявила у вівторок представник Пентагону Сабріна Сінгх. Тим часом Великобританія планує почати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом декількох тижнів, сказала вона.

"Що стосується доставки літаків або будь-яких додаткових термінів, я просто не маю нічого для вас сьогодні", — сказав Сінгх.

Попри різні амбітні терміни, навчання на F-16 не може розпочатися, поки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу відповідних навчальних матеріалів, таких як інструкції з експлуатації та симулятори польоту. Підписання, яке вимагається відповідно до експортних обмежень, досі не відбулося.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван, схоже, поклав відповідальність на європейців, заявивши, що цим країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну навчальну інфраструктуру. Насправді американські чиновники кажуть, що літаки не прибудуть до весни.

"Ймовірно, до кінця року ми візьмемо кілька пілотів для навчання, але справжній F-16 в кольорах українського прапора навряд чи з'явиться раніше весни", — сказав ще один представник США.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

У липні 2023 року в рамках саміту НАТО у Вільнюсі Україна підписала з низкою європейських країн меморандум про створення коаліції для навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16.

При цьому в США заявили, що Україна зможе отримати літаки до кінця цього року, але у Вашингтоні вважають, що це не змінить хід війни.

У свою чергу Міністр оборони України Олексій Резніков вказав, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почнеться в серпні, а в небі над Україною вони з'являться в 2024 році.

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