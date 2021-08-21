Після обманного маневру порушник швидко рушив з місця і заднім ходом наїхав на патрульного.

Водій легковика "КІА" наїхав на патрульного, який забезпечував безпеку та порядок під час репетиції військового параду в Києві.

Про це повідомляє прес-служба патрульних столиці у Facebook.

Чоловік разом з напарницею перекривали рух на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської, про що водіїв неодноразово попереджали. Автомобілістів просили обрати інший шлях.

Один з водіїв вирішив, що ці обмеження його не стосуються і вимагав від правоохоронців пропустити на вулицю, де відбувалась репетиція з участю військової техніки.

Патрульні власнику КІА відмовили, у відповідь чоловік почав конфліктувати і вдав, що у нього зламалась машина, тому він не може прибрати її з перехрестя.

Після обманного маневру порушник швидко рушив з місця і заднім ходом наїхав на патрульного, який стояв неподалік.

Потерпілого госпіталізували. На місце викликали слідчу оперативну групу для надання кваліфікації діям чоловіка.

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Автор: Яна Ставська