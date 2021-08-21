Про обмеження руху на дорогах киян попереджали заздалегідь.

Киянка обурилась заторами у зв’язку з проведенням репетиції військового параду в Києві до Дня незалежності.

Відео критики параду дівчина опублікувала в Instagram, де у неї понад 100 тисяч підписників.

"Скажіть, кому потрібен цей парад з такими заторами? Очевидно людям, які не живуть у Києві", – заявила блогерка, знімаючи на телефон свою поїздку в автомобілі.

Потім киянка записала ще один ролик – уже йдучи по центру столиці.

"Ось заради цього весь Київ зараз стоїть у заторах. Маячня", – звернулася дівчина до підписників, показуючи камерою на колону військової техніки.

Через гнівні коментарі користувачів блогерка закрила сторінку у соцмережі.

Про обмеження транспортного руху через триденну репетицію параду столичних автомобілістів попереджали заздалегідь.

Раніше патрульні повідомляли про наїзд на свого співробітника, який перекривав вулицю для проїзду військових, власником "КІА". Чоловік намагався обминути затори й виїхати на вулицю, де проходила репетиція.

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Автор: Яна Ставська