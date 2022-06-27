Такі заяви Росії - елемент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на внутрішнього споживача.

Російські медіа дезінформують, що Україна начебто відмовилася від ідеї вступу до НАТО.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

"В якості підтвердження своєї тези кремлівські медіа наводять матеріал Financial Times з посиланням на слова заступника голови Офісу Президента України - Ігоря Жовкви", - уточнили в ЦПД.

Там нагадали, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що у війні з Росією українська армія демонструє відповідність стандартам НАТО. До того ж прагнення України стати членом Альянсу закріплено в Конституції.

У матеріалі FT Ігор Жовква заявив, що Україна має бути визнана НАТО "наріжним каменем" безпекових домовленостей на європейському континенті. Також він підкреслив, що Альянс "відкинув прагнення" України щодо вступу, і "ми не будемо робити нічого іншого щодо цього".

"Такі заяви Росії - елемент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на внутрішнього споживача. Кремль намагається створити видимість "перемоги", начебто РФ домоглася зміни зовнішньополітичного курсу України", - підсумували в ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у ЦПД заявили, що російська пропаганда поширює наратив про те, що нібито Україні висунули нову вимогу для вступу до Євросоюзу. "Десятки кремлівських медіа пишуть, що "від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі"", - йшлося у повідомленні Центру.

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