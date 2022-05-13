Їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення РФ.

Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували "замовні" матеріали для кремлівських пропагандистів і публікували дезінформацію з фронтів. За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки", - мовиться у повідомленні.

Також у СБУ інформують, що на сьогодні нею нейтралізовано більше десятка ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів, заблоковано понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів.

"Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб РФ, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і так звані "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що наразі "головний редактор", який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Раніше в Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.

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