Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та гімн України.

У вівторок, 28 лютого 2023 року, у Деснянському районі Києва проведуть тестування оновленої системи сповіщення про надзвичайні ситуації. Перевірка триватиме до вечора середи.

"У Деснянському районі з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації", – повідомляє Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та гімн України.

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"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", – додали у КМДА.

Сповіщення про небезпеку в Україні

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в усіх регіонах країни почали функціонувати системи сповіщення населення про небезпеку. Найчастіше українці чують сирени під час ракетної загрози чи атаки дронами. Останнім часом тривога часто лунає під час зльоту МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

У серпні 2022 року в Україні також запровадили нові сигнали тривоги. Додали сповіщення про радіаційну та хімічну загрозу.

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