В деяких теріторіальних громадах готуються сповіщати українців про термінову евакуацію та радіаційну небезпеку.

В Україні з'явилися нові сигнали тривоги. Якщо раніше людей сповіщали про повітряну тривогу, то відтепер на тлі ядерного шантажу РФ мешканців, можливо, доведеться попереджати про хімічну та радіаційну небезпеку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

Так, через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади були вимушені запровадити кілька сигналів тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про що сповіщатимуть нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

У ЦПД також нагадали, що при оголошенні повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Під час її оголошення потрібно негайно йти до найближчого укриття та не забувати про правило двох стін й двох виходів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Зеленського попередили про небезпеку, РФ спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності.

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