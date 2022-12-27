Петицію зареєстровано 26 грудня, на її підписання є ще 58 днів.

Через відсутність світла й інколи зв'язку жителі Києва просять сповіщати їх про повітряну тривогу за допомогою смс. Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

"Наразі, в умовах відсутності світла, зв'язку та інтернету, люди взагалі не знають про повітряну тривогу та ризикують власним життям. Є райони, в котрих взагалі відсутні системи сповіщення громадян (гучномовці), також відсутні поліцейські патрулі для сповіщення", — йдеться у тексті петиції.

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Автор документа Єлизавета Царюк пропонує встановити в кожному районі Києва системи сповіщення, які не залежатимуть від електроенергії, а також розробити систему смс-сповіщень, як це було у випадку з попередженнями ДСНС.

Оповіщення ДСНС

23 вересня було завершено тестування нової системи інформування населення про надзвичайні ситуації Cell Broadcast за допомогою мобільних телефонів.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію доставляються на телефони миттєво навіть за умови поганого зв’язку.

Відомо, що система оповіщення від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, окрім повітряних тривог, повідомлятиме про небезпеку природного, екологічного та техногенного характеру.

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