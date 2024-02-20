В Україні спростили етап, який займав найбільше часу та зусиль для отримання компенсації за зруйноване житло.

В Україні спростили процедуру припинення права власності на знищений об’єкт, що є необхідною умовою для отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення". Про це повідомляє прес-служба Мінцифри в Telegram.

"Забронювали житловий сертифікат? Потрібно припинити право власності на знищений об’єкт. За відгуками перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Допомагаємо людям — спрощуємо процедуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер для припинення права власності на знищений об’єкт нерухомості достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи місцевій раді. Цей документ потрібен, якщо після обстеження зруйнованого житла комісія не видала копію акта.

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Отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла можна:

у будь-якого нотаріуса, який має доступ до Реєстру;

у місцевій раді, де розташований знищений об’єкт нерухомості.

"Припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти, але до того, як ви укладете угоду купівлі-продажу", - додали в відомстві.

"єВідновлення" – останні новини

Торік в Україні стартувала програма "єВідновлення". За її допомогою громадяни можуть отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

У серпні в Україні стартував новий етап "єВідновлення". Українці отримали можливість подати заяву на отримання компенсації за повністю зруйноване житло.

У грудні українці почали отримувати виплати на капітальні ремонти у межах програми "єВідновлення".

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