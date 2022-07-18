Також планується знести 1500 приватних будинків, 1183 – відремонтувати.

В Ірпені на Київщині майже 100 багатоквартирних і 1183 приватних будинків, пошкоджених під час наступу російських військ, підлягають ремонту.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин під час телемарафону.

"На сьогоднішній день 40 багатоповерхових будинків в Ірпені ми подали на демонтаж, майже 100 будинків підлягають капітальному ремонту", - сказав мер.

Також, за інформацією Маркушина, майже 1500 приватних будинків потрібно демонтувати, а 1183 – можливо відремонтувати.

Він додав, що комунальні підприємства роблять все можливе для того, аби опалювальний сезон у місті розпочався вчасно.

"Зараз проводиться ремонт мереж, ремонт центральних котелень, і Ірпінь буде вчасно підготовлений до опалювального сезону", - запевнив міський голова.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після відвідування зруйнованого російськими військами міста Ірпінь заявив, що Україна має бути здатною перемогти у війні.

16 червня, Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь. Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови.

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