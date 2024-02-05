Рада оборони області ухвалила рішення через нещодавну загибель французьких волонтерів унаслідок російського обстрілу Берислава.

Відтепер заборонено вʼїзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області через нещодавну загибель французьких волонтерів внаслідок російського обстрілу Берислава, повідомила обласна військова адміністрація.

"Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - зазначено у повідомленні.

Так, заборона поширюється на близько 40 населених пунктів. Йдеться про: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

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"На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", – наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони Херсонської області Дмитро Бутрій.

Загибель французьких волонтерів у Херсонській області

1 лютого голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок удару окупантів по Бериславу загинули іноземні волонтери, ще троє дістали травми. У поліції ж поінформували, що і загиблі, і поранені - громадяни Франції.

Згодом в МЗС Франції жорстко відреагували на загибель французьких волонтерів. Очільник відомства Стефан Сежурне назвав атаку окупантів "боягузливим актом" та висловив співчуття родинам загиблих.

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