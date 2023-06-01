Заяву оприлюднило Посольство Республіки Польща у Києві.

У Міжнародний День захисту дітей 23 дипломатичні місії в Україні виступили зі спільною заявою, в якій закликали Російську Федерацію повернути примусово депортованих українських дітей.

Документ оприлюднило Посольства Республіки Польща у Києві на своїй сторінці у Facebook.

"Ми, посольства, які підписалися під цією заявою, закликаємо Російську Федерацію повернути українських дітей до України. Ми приголомшені масштабною незаконною примусовою депортацією та переселенням українських дітей до Росії або на контрольовану Росією територію Україні, та у зв’язку з цим звертаємо увагу на ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом", - йдеться у заяві.

Наголошується, що українська влада ідентифікувала понад 19 тисяч дітей, незаконно депортованих або іншим чином розлучених зі своїми батьками чи опікунами. При цьому кількість депортованих дітей продовжує зростати через останні переселення цивільного населення із Запорізької області. Росія викрадає дітей із їхніх шкіл, їхніх домівок, зокрема тих, хто живе в установах інтернатного типу. Також діти були розлучені зі своїми родинами під час так званого російського процесу "фільтрації".

"Дуже мало дітей повернулося. Травма розлучення з близькими вплине на дітей та їхні родини на все життя", - зазначають дипломати.

Вони звертають увагу, що незаконно депортовані діти стикаються з жорстокими виховними процесами, які створюються з метою систематичного знищення їхньої української ідентичності через програми "перевиховання" в рамках інтенсивних мілітаризованих практик вишколу. Українські діти стикаються з російською дезінформацією, в той час як їм відмовляють у доступі до альтернативних поглядів і навчання українською мовою. Їхнє нове середовище є лінгвістично і культурно цілком російським.

"Ця практика порушує низку прав дітей відповідно до міжнародного права із захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема, їхні права на сім’ю, на самоідентичність і освіту… Ми нагадуємо РФ про її зобов’язання за міжнародним правом припинити незаконну агресивну війну та забезпечити захист життя всіх дітей. Ми закликаємо Росію забезпечити право дітей на збереження своєї культурної ідентичності, зупинити примусове переміщення дітей до РФ та припинити насильницьке перевиховання українських дітей і примус стати росіянами. Ми закликаємо РФ до співпраці з українською владою з повернення українських дітей туди, де їхній дім – до України", - мовиться в документі.

РФ напрацювала схему з депортованими дітьми з України

Нагадаємо, що за статистикою українського омбудсмена Дмитра Лубінця, наразі владі відомо про примусову депортацію на територію РФ щонайменше 19 тисяч 453 українських дітей, однак, вірогідно, що реальна цифра значно страшніша.

Нещодавно видання The Guardian з'ясувало, що росіяни використовують дітей з України для збагачення власних кишень: вони отримають за їхнє "усиновлення" квартири та машини, доля дитини їх турбує менше за все. Більш того, частіше маленькі українці потрапляють в "родину" до алкоголіків, які просто пропивають гроші, надані на утримання дитини. Так сталося з хлопчиком шкільного віку із Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: