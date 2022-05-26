Правоохоронці викрили канал оптового постачання на територію Одеської, Миколаївської та Херсонської областей особливо небезпечного наркотичного засобу.

В Одесі затримано двох пенсіонерок, які постачали наркотики до трьох області півдня України.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Одещині.

Наголошується, правоохоронці викрили канал оптового постачання на територію Одеської, Миколаївської та Херсонської областей особливо небезпечного наркотичного засобу.

Поліція отримала оперативну інформацію про групу зловмисників, які займаються збутом канабісу на території трьох областей України.

Затримано причетних до наркобізнесу місцевих жителів 63-х та 70-ти років.

З житла та транспортних засобів пенсіонерок вилучено понад п'ять кілограмів каннабісу, закупленого для подальшої роздрібної торгівлі, ваги, телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Обшуки проводилися і у людей, "наближених" до фігуранток, які вилучили аналогічні наркотичні засоби.

Обом жінкам оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів їм загрожує позбавлення волі терміном від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Раніше столичні правоохоронці викрили наркодилера з "товаром" на 1 мільйон гривень.

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