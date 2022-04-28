За вчинене підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, справа розслідується за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 27-річний чоловік через поштового оператора отримав посилку, в середині якої знаходилися пакунки з 1,5 кг канабісу. Надалі під час обшуку за місцем проживання вказаної особи правоохоронці вилучили ще 350 грамів амфетаміну, 350 грамів солей PVP, 250 грамів мефедрону, 50 грамів MDMA, 46 пігулок "екстазі", 15 грамів гашишу, 10 цукерок з псилоцибіновими грибами, засоби для фасування, електронні ваги тощо.

Вартість вилучених речовин становить понад 1 млн гривень.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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