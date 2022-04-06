Новонароджений відчуває себе добре.

Чергове поповнення в Одеському зоопарку – на світ з'явилося дитинча лами.

Про це повідомили в адміністрації комунального закладу "Одеський зоологічний парк", зазначивши, що, попри війну, життя триває.

"Малюка народила лама. Дитинча вже встало на ніжки. Воно і його мати почувають себе добре", – сказано в повідомленні.

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року. Його відвідували понад 250 тис. осіб на рік. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1 тис. 570 зразків тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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