Водночас невдоволення і супротив місцевого населення в місті зростає.

В окупованому Мелітополі окупанти просувають радянські наративи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що поспілкувався із жителями Мелітополя, які три місяці знаходились в окупованому місті.

"На сьогодні супротив лише зростає. Навіть ті люди, які спочатку були згодні з російською окупацією, сьогодні вже невдоволені тими радянськими наративами, які намагаються просувати рашисти. Це навіть не російські наративи, а наративи Радянського Союзу", - повідомив Федоров.

Він також розповів, як пройшов день Росії в окупованому Мелітополі. За словами Федорова, ніхто не прийшов "святкувати" цю подію, у центральному міському парку людей було менше, ніж у звичайний день мирного життя. Російські окупанти намагались урочисто вручати російські паспорти, але бажаючих було лише 15 людей.

"Кульмінацією "свята" була провокація, яку організували самі окупанти – це підрив біля офісу в центрі міста. Це офіс, у якому вони розмістили так зване "мвд". Це місце заходиться під посиленою охороною із озброєними людьми, тож пересічні громадяни туди не можуть легко потрапити. Вибух стався у смітнику біля входу до цієї будівлі. Вони вчинили вибух наприкінці "святкування", звичайно, звинуватили в цьому партизанський рух", - розповів він.

Федоров стверджує, що під час цього вибуху постраждали як цивільні люди, так і колаборанти, яких окупанти вже не вперше намагаються "зачистити".

Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупанти в Мелітополі зганьбилися, намагаючись зобразити підтримку російського режиму в місті в так званий "день Росії".