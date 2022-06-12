Спрацював вибуховий пристрій, який був в урні.

У окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав вибух, внаслідок чого є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні ЗСУ.

"Близько 17.45 пролунав гучний вибух, який чули мелітопольці у різних районах міста. Є постраждалі — двоє чоловіків та дівчина", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місце події прибули карети швидкої допомоги.

У повідомленні уточнюється, що спрацював вибуховий пристрій, який був в урні.

"Орки роблять провокації, щоб звинуватити в цьому Україну. Сьогодні у тих містах, які знаходяться під тимчасовою окупацією краще залишатися вдома!", - закликали в ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Мелітополі зганьбилися, намагаючись зобразити підтримку російського режиму в місті. Це сталося 12 червня, в так званий "день Росії".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами Запорізької області, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.