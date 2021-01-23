Раніше ЗМІ зповідомляли, що вчора у столиці за підозрою в організації замовного вбивства було затримано співробітника управління у боротьбі з тероризмом СБУ ("Альфа").

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги.

Про це йдеться у коментарі прес-служби СБУ.

Наголошується, що Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі, коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

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«У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ», - йдеться у коментарі.

У прес-службі додали, що офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів, а також одразу після того, як це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.

23 січня видання Цензор.нет з посиланням на власні джерела повідомило, що 22 січня у столиці за підозрою в організації замовного вбивства затримано співробітника управління у боротьбі з тероризмом СБУ ("Альфа") полковника Андрія Расюка. Він нібито збирався передати гроші за вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова.

За даними головного редактора видання Юрія Бутусова, «Наумов – «права рука» і друг голови СБУ Івана Баканова. Колишній прокурор і чиновник, якому президент Володимир Зеленський всього після року служби в СБУ присвоїв звання бригадного генерала».

«За версією СБУ, замовником вбивства Наумова виступав Дмитро Нескоромний - полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 го за призначенням Зеленського обіймав посаду заступника голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 -го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він - у складі СБУ без посади», - додав Бутусов.

Нескоромний оголошений в розшук, йому заборонено виїзд з України.

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Автор: Вікторія Токарєва