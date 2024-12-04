Під час додаткової співбесіди вдається вивести мобілізованих на чисту воду.

Останнім часом дуже часто військовозобов'язані намагаються провалити психологічне тестування під час проходження ВЛК.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Катерина Гевель – начальниця групи відділу психологічного відбору Кіровоградського ОТЦК та СП. "Там є питання специфічні. І вони відповідають, що все погано, що вони самотні, їм краще бути наодинці – що в колективі вони не можуть себе проявити. Суїцидальні питання є, вони також ставлять, що все в них погано, військово-професійної спрямованості, мотивації до військової служби в них немає. Штучно погіршують свої показники", – деталізувала Гевель.

Водночас вона додала, що під час додаткових перевірок та співбесід таких військовозобов'язаних вдається вивести на чисту воду.

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"Особи нормальні, освічені, є в них родини, все добре. Але мотивації у них немає і вони штучно погіршують свої показники", – додала Гевель.

Мобілізація в Україні: важливі новини

На думку військового експерта та ветерана АТО Євгена Дикого, в Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, це було б необхідно, якби в Україні вже служили б усі чоловіки, які старше 25 років.

Тим часом у Раді пов'язали видачу "тисячі Зеленського" з пошуком ухилянтів. За словами Ольги Василевської-Смаглюк, це може стати інструментом для підрахунку кількості українців та спробою виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

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