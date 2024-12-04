У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що намагаються викорінити корупцію при проходженні ВЛК.

Більшість "довідок ВЛК", які можна придбати через інтернет, продають не лікарі, а звичайні шахраї. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що процес проходження військово-лікарської комісії оцифрували ще в 2022 році. За його словами, від моменту, коли людина прийшла в лікарню, уповноважену проводити ВЛК, і до отримання медичного висновку – весь документообіг проходить в "цифрі". Відтак у Міністерстві охорони здоров’я розуміють, який лікар призначав обстеження і які саме, а також – який висновок він зробив у підсумковому документі.

"Якщо потім розглядається якась карна справа, досить швидко, за ухвалою судді, можна отримати всі ці документи, бо в іншому випадку доступа до лікарської таємниці немає, окрім як в судовому порядку", — сказав Ляшко.

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Разом з тим міністр визнає, що серед лікарів теж трапляються такі, хто готовий іти на порушення закону.

"Я зараз вам цифру не озвучу, щоб не помилитися, але кримінальні справи є. І як тільки виявляються якісь певні випадки, то спільно з НАЗК (Нацагентством запобігання корупції – УНІАН) завжди аналізуємо, що нам треба покращити в наших процесах, для того, щоб запобігати таким випадкам в подальшому", – розповів Ляшко.

Мобілізація та ВЛК: останні новини

Як писав УНІАН, Міноборони планує перевірити установи, які проводять військово-лікарські комісії. У міністерстві кажуть, що такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, "щоб порушень не було як явища".

Також ми розповідали, що Міноборони та МОЗ планують реформувати військово-лікарські комісії. Головна мета – відокремити адміністративну частину процесу від медичної, аби уникнути зловживань на користь та на шкоду військовозобов’язаним. Зокрема для проходження ВЛК військовозобовʼязаним більше не потрібно буде йти до ТЦК – вони зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

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