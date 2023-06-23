У МВС розповіли, що робити у разі надзвичайної події.

В Україні створили штаби на випадок, якщо російські загарбники влаштують теракт на Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі інформаційного телемарафону. У ці штаби увійшли енергетики, рятувальники, поліцейські й медики. Їх задача - виробити та донести до людей правила поведінки у випадку надзвичайної події.

За словами Клименка, у випадку катастрофи можливий радіоактивний фон зберігатиметься приблизно добу, за 24 години його мають зменшити на 80%. У випадку, якщо евакуація не оголошена, українці мають зайти у будівлі, закрити та заклеїти всі отвори та чекати на вказівки влади. Якщо буде оголошено евакуацію, людей забезпечать транспортом. Мова йде про територію, де проживає близько 500 000 громадян.

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Найближчими днями правоохоронці мають провести навчання, під час яких перекриватимуть дороги та встановлюватимуть санітарті блокпости для перевірки рівня радіації.

Загроза підриву ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку атомну електростанцію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія підготувала все для терористичного акту з викидом радіації.

Міністерство охорони здоров’я вже оприлюднило інструкцію на випадок надзвичайної ситуації.

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