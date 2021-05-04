Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено понад 756 тис. осіб.

В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримали 919 осіб.

Читайте такожУкраїна до кінця року отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer проти COVID-19Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

«919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні», - написав він.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 756 тис. 022 особи, з них отримали 1 дозу – 756 тис. 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та у 30 пунктах щеплень.

Станом на 3 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 тис. 472 людини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Вікторія Токарєва