Водночас достеменно невідомо, дози для щеплень громадян Китаю виділені із загальної партії чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.

В Одесі близько тисячі громадян Китаю отримали першу дозу вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Читайте такожВ Україну прибула нова партія китайської вакцини CoronaVacПро це повідомила регіональна координатор кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко, передає Радіо Свобода.

За її словами, проведення щеплень для китайської діаспори в Україні здійснюється відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 02.04.2021.

"Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків", - зазначила Денисенко.

Зазначається, що вакцинація громадян Китаю на Одещині відбулася впродовж цього тижня.

При цьому Денисенко заявила, що лише МОЗ може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділені із загальної партії, або для них надійшла якась окрема партія вакцин.

Вакцинація в Україні: що відомо

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 752 тис. 295 осіб.

За минулу добу щеплення отримали 49 тис. 985 осіб.

Станом на 30 квітня до листа очікування вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 записалися 506 тис. 067 осіб.

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Автор: Аліна Вишневська