Від початку вакцинальної кампанії загалом від коронавірусу щеплено майже 755 тисяч українців.

Минулої доби, 1 травня, в Україні щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримала 2 661 людина.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУкраїна до кінця року отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer проти COVID-19"2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні", - написав він.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 754 926 громадян, із них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та у 61 пункті щеплень.

Станом на 1 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 507 901 особа.

Ситуація з коронавірусом в Україні станом на 1 травня

Від початку пандемії коронавірусу в Україні офіційно підтверджено 2 083 180 випадків захворювання на COVID-19.

Упродовж минулої доби, 1 травня, виявлено 5 094 нових випадки, зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 44 596 летальних випадків, 1 676 265 осіб одужали.

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Автор: Вікторія Токарєва