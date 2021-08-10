Волонтери намагаються допомогти всім й нікому не відмовляють.

У Львові створили перший в Україні банк їжі. Волонтери безкоштовно роздають продуктові набори громадянам, які цього потребують.

Про це повідомляє ТСН.

У банк їжі привозять з супермаркетів, кафе та ринків продукти, у яких пошкоджене пакування або закінчується термін придатності. Волонтери складають набори, в які входять хліб, молочні продукти, м'ясні продукти, крупи, овочі та фрукти.

За словами керівника ГО "Тарілка" Івана Павлиша, до банку їжі звертаються люди, які опинилися у важких фінансових ситуаціях, серед них переселенці, люди з інвалідністю, пенсіонери та багатодітні сім'ї. Він зазначив, що волонтери нікому не відмовляють.

Читайте такожЦіна електроенергії в Україні за тиждень зросла на 20%У банку їжі зареєстровано понад 200 осіб, а в день роздають десяток наборів. Тим, хто потребує, телефонують та запрошують прийти за їх продуктовим набором. Іноді трапляються навіть делікатеси, наприклад хамон або червона риба.

"Зараз все дороге, намагаюся, живу на тих акціях, дивлюся - що де дешевше, так і купую", - розповідає мешканка Львова Людмила Капітан.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні знову злетіли ціни на тарифи та продукти. Експерти Держстату розповіли, що подорожчало найбільше. Зокрема, ціни на цукор і олію в липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2020 року – зросли на 83,5% і 79,0% відповідно.

Автор: Анастасія Горбачова