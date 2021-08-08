Виплати проведуть органи соціального захисту.

Додаткові 2 тисячі гривень до нового навчального року отримають 145 тисяч дітей з багатодітних сімей. Виплату грошей проведуть органи соціального захисту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Виплати отримають діти з багатодітних малозабезпечених сімей, якщо на 1 серпня вони досягли віку від 6 до 18 років. При цьому ніяких звернень подавати не треба.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення", - вказав Шмигаль.

Читайте такожЗадачка із зірочкою: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2021 роціЗа його словами, всього на ці цілі виділили 290 мільйонів гривень.

"Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі", - підкреслив політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, український уряд анонсував виплату допомоги багатодітним сім'ям перед новим навчальним роком. Вони отримають допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину. Відзначається, що всього мають намір виділити близько 300 мільйонів гривень на 150000 дітей.

Автор: Анастасія Горбачова