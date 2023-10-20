Перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин: не підтверджено її надходження у більше ніж 3 тисячах випадків.

Третина переданої в цьому році українським військовим гуманітарної допомоги не дійшла до військових частин. Про це свідчать результати перевірки, проведеної Державною митною службою України спільно з Міністерством оборони.

Звертається увага, що спільно з Міноборони створено механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - йдеться в повідомленні.

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З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога в Україні

Як повідомляв УНІАН, у червні Держмитслужба інформувала, що зафіксувала з початку року 653 випадки зникнення гуманітарних вантажів військового призначення.

Зазначалось, що в зниклих вантажах були пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт.

Такі випадки були виявлені за результатами спільних з Міноборони перевірок більше 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин. У результаті за 5 місяців Держмитслужба склала 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

Для порівняння зауважувалось, що протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

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