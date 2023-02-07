В ООН розповіли про наслідки війни в Україні на даний момент.

В Україні 17 млн 600 тис.осіб або майже 40% всього населення країни потребують гуманітарної допомоги.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який у грудні 2022 року побував в Україні і своїми очима бачив руйнування і страждання українців, передає Голос Америки.

Він заявив, що жертвами війни стали понад 7 тис. цивільних. Майже 8 млн українців виїхали в інші країни, 5,3 млн є внутрішньо переміщеними особами. На засіданні він заявив, що українці тижнями переховуються від бомбардувань у підвалах. Зруйновані будинки, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а цілі міста і села стоять в руїнах.

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"І цьому насильству не видно кінця. Тільки минулого тижня бомбардування призвели до руйнування лікарень, загибелі і поранень десятків людей", – зазначив Гріффітс.

За його даними минулого року 650 гуманітарних організацій ООН надали допомогу в 24 областях України майже 16-ти млн людей, у тому числі майже 1,5 млн жителів окупованих територій.

Гріффітс повідомив, що через кілька днів у Женеві представить нову програму допомоги Україні на 2023 рік, яка передбачає виділення міжнародними донорами $4 млрд для допомоги 11 млн людей, які постраждали від війни.

У свою чергу представник РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що міжнародне співтовариство спеціально "випинає страждання українського народу". Він додав, що через місяць після вторгнення Кремль був готовий до перемир'я, але ні Захід, ні Київ не погодилися на умови Кремля.

У відповідь на це постпред США при ООН Лінда Томас-Гріффіт заявила, що РФ незаконно вивозить українських дітей, розлучаючи їх з батьками, і насильно видає їм російські паспорти.

Крім того, за її словами, РФ регулярно перешкоджає вивезенню зерна через Чорне море, посилюючи світову продовольчу кризу.

"Ми не можемо дозволити РФ використовувати продовольство і енергію як зброю війни, особливо в зимовий час, – сказала вона. - Це шкодить багатьом країнам і це вбиває українців. Всі ці дії Росії - депортація українських дітей, перешкоджання проходженню суден з продовольством, бомбардування мирного населення і мирної інфраструктури – не схожі на дії країни, яка готова до миру і яка є членом Ради Безпеки ООН".

ООН і війна в Україні

Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ свідомо рухається до більш масштабної війни. Він зазначив, що російське вторгнення в Україну заподіює невимовні страждання українському народу, а також має серйозні глобальні наслідки.

"Перспективи миру продовжують зменшуватися, а ймовірність ескалації продовжує зростати. Я боюся, що світ не скочується в більш масштабну війну. Боюся, що він робить це з широко відкритими очима", - сказав він.

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