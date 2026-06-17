В усіх ТЦК України проведуть службові перевірки: яка причина

Випадки насилля підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, зазначив Мстислав Банік.

В Україні проведуть службові перевірки в усіх ТЦК. Про це заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, додавши, що під час них будуть перевіряти звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.

"Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни", - сказав Банік в контексті інцидентів в Одеському ТЦК.

Він також додав, що подібні випадки вчергове підтверджують необхідність реформи ТЦК, над якою зараз працює Міноборони.

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"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад - мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", - додав він.

Реформа армії: важливі новини

Раніше Банік заявляв, що реформа мобілізації в Україні в першу чергу стосуватиметься 2 мільйонів військовозобовʼязаних, які перебувають у розшуку за порушення правил обліку. Зокрема для цього, за його словами, будуть створені чіткі терміни служби.

Зазначимо, що раніше Міноборони вже презентувало реформу армії. Вона зокрема передбачає запровадження контрактів з чіткими термінами служби - від 10 до 24 місяців. Також ця реформа передбачає збільшення виплат військовим за виконання низки задач.

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