'Примусова мобілізація погано на нас впливає': у Міноборони анонсували реформи в ЗСУ

В Міноборони хочуть, аби перспективи служби cтали чіткими і зрозумілими для військовозобов’язаних.

Міністерство оборони України готує зміни у процес мобілізації. У першу чергу наступний етап реформи стосуватиметься тих військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Зокрема, як заявив заступник міністра оборони, зараз ведеться робота над наступним етапом реформи в Збройних силах України щодо процесу мобілізації і територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, ця реформа стосуватиметься 2 мільйонів військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку й не служать в армії.

Він сказав, що реформа має дати чітке розуміння щодо термінів служби.

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"Оскільки людина, яка зараз бачить свої перспективи зайти по мобілізації і ніколи не вийти – ходити в піхоті на бойові виходи, і не розуміти, коли закінчиться така служба… То це якраз відповідь тим людям, які отримують зараз нові перспективи військової служби. Досить чіткі і зрозумілі. І це є частиною реформи нашої мобілізації. В тому числі, для того, щоб люди, яких ми будемо мобілізувати зараз, теж розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні", - сказав Банік.

Він зазначив, що нові зміни має представити міністр оборони Михайло Федоров. Банік уточнив, що це відбудеться "скоро, і це не 2027-й рік".

При цьому, він відмовився детально пояснювати, як буде відбуватися реформа мобілізації.

"Чи будуть рейди чи щось інше - я вам точно не скажу. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві - досить погано на нас впливає. Яким він буде – побачимо згодом", - повідомив Банік.

Окремо заступник міністра оборони повідомив, що реформу було опрацьовано з усіма.

"Починаючи від того, що це спільне бачення Міністерства оборони, Головнокомандувача, начальника Генерального штабу. В дискусіях і про строки контрактів, і про терміни відстрочки, і про розмір грошового забезпечення для солдата, для піхотинця, і для командира корпусу чи командира бригади взяли участь усі, - і комбриги, і звичайні воєнні, і командуючі корпусів, родів… Всі розуміють увесь контекст. Це спільна позиція і вона всіма підтримана", - сказав Банік.

В Україні запровадили нові контракти для військових - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня Кабінет Міністрів України опублікував постанову про введення нових контрактів на військову службу з точними строками служби. Тепер можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони України. Проєкт діятиме до червня 2028 року.

У Міноборони повідомили, що тепер усі військовослужбовці мають право підписати контракти на строк від 6 до 24 місяців. Для всіх посад гарантовані відстрочки від призову строком не менше ніж 6 місяців.

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