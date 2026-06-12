В Україні стартує масштабна реформа армії: озвучено нові зарплати та терміни служби

Міністерство оборони України запускає комплексну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами служби, збільшені виплати та відстрочки після контракту. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Зокрема, піхотно-штурмовий контракт передбачає такі терміни служби:
- 14 місяців – для цивільних;
- 10 місяців – для чинних військових;
- 6+ місяців – для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.
Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць, а максимальна сума – не більше 460 000 гривень. При цьому виплати складаються з двох частин – "базова ставка" 20 000 гривень + додаткові винагороди за принципом "10/20/40":
- 10 000 гривень на день – за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;
- 20 000 гривень – за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);
- 40 000 гривень – за один день штурмових дій із просуванням вперед.
Важливо, що ці додаткові нагороди також поширюються на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, перебувають на позиціях, але не підписали контракти.
"Якщо військовослужбовець на піхотно-штурмовому контракті тимчасово перебуває в тилу – у відрядженні або відпустці – до "бази" додатково доплачується 10 000 гривень. Отже, він отримуватиме від 30 000 гривень на місяць", – ідеться у повідомленні.
Бойовий контракт
Цей вид контракту розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів тощо. Термін контракту – 24 місяці.
Чим ближче військовий до першої лінії, тим більша в нього зарплата. Мінімально – 30 000 гривень, а максимально – 120 тисяч гривень на місяць. Виплати складаються з "базової ставки" 20 000 гривень і додаткових винагород за виконання бойових (спеціальних) завдань.
Додаткові винагороди на місяць:
- 30 000 гривень – на посадах управління і забезпечення;
- 50 000 гривень – на командних пунктах;
- 100 000 гривень – в бою.
Якщо військовий виконує бойові завдання на першій лінії, додаткові винагороди розраховуються теж за принципом "10/20/40".
Базовий контракт
Передбачений для посад поза бойовими частинами. Укладається на термін 24 місяці.
Українські військові на цьому контракті отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць. Виплати складаються з "базової ставки" 20 000 гривень і додаткових винагород за виконані бойові завдання.
Так, за службу в тилу виплачується "база" + 10 000 гривень. За бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях – додаткові виплати. Максимально – до 120 000 гривень на місяць, як на бойовому контракті.
"Під час виконання бойових завдань на першій лінії надбавки розраховуються, як у піхотно-штурмовому контракті. Також є можливість перевестись на бойовий чи піхотно-штурмовий контракти", - зазначили у міністерстві.
Додаткові виплати за новими контрактами:
- 100 000 гривень – за кожного ворога, взятого в полон;
- 15 000 гривень – за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.
Захисники, які в перший раз укладають контракт, отримуватимуть виплату в діапазоні 27 000 - 33 000 гривень, залежно від військового звання. Також раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.
Відстрочки після контракту
Нові контракти мають чіткі терміни служби з правом на відстрочку, щоб нарешті на тривалий час повернутися до своїх родин. Тривалість відстрочки розраховується за принципом "чим довше воював – тим довша відстрочка".
За контрактами на 6+, 10 та 14 місяці надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:
- +3 місяці – за кожен місяць виконання бойових завдань;
- +6 місяців – за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;
- +1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.
Реформа армії - останні новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має ресурс на збільшення зарплат військовим. За його словами, планується зокрема збільшити виплати військовим у тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. І чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде виплата.
Раніше стало відомо, що реформа української армії також стосуватиметься і процесу бронювання працівників. На тлі цього міністр економіки Олексій Соболев зазначав, що українські підприємства, які мають статус критичних для бронювання працівників, мають підтвердити критичність до вересня 2026 року.