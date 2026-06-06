Близько 7% мобілізованих мали відстрочку, яку в ТЦК проігнорували, - військовий омбудсман

Через неякісну мобілізацію Україна втрачає величезні гроші, каже чиновниця.

Близько 7% мобілізованих насправді мали законну відстрочку, яку в ТЦК проігнорували. Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова.

"7% мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів. Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець", – розповіла вона.

За її словами, найчастіше це порушення стосується відстрочок трьох типів: коли чоловік має трьох чи більше дітей, коли він є опікуном когось із близьких родичів, або коли має близького родича, який загинув на війні або потрапив у полон.

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Омбудсман наголосила, що людина, яка була мобілізована незаконно, маючи право на відстрочку, все одно так чи інакше служити не буде – або її доведеться звільнити зі служби, або ж вона просто втече у СЗЧ. За словами Решетилової, у такий спосіб "дуже великі" гроші держава просто "викидає в космос".

"Тому що він стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім: формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Також держава лікує його за свій рахунок. Або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачають якісь там засоби, якими навчають у навчальних центрах, і так далі. Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію", – зауважила вона.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за словами юристів, ТЦК не має права самостійно анулювати бронювання – такі повноваження у них відсутні. Скасувати бронь можуть лише в чітко визначених випадках уповноважений державний орган або підприємство.

Також ми розповідали, що за рішенням Генштабу 8 військових частин були позбавлені права на самостійне проведення базової загальновійськової підготовки новобранців. Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, рівень підготовки там не відповідав стандартам.

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