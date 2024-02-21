Зазначається, що комітет почне опрацьовувати законопроект наступного тижня.

До законопроекту про мобілізацію внесли більше 2,5 тисяч правок, повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

"Станом на зараз до другого читання законопроєкту про мобілізацію надійшло 2527 правок. Їх кількість ще може змінитися", – розповів він у коментарі Укрінформу.

Він також зазначив, що за попередньою інформацією, оборонний комітет почне напрацьовувати законопроект про мобілізацію до голосування в другому читанні вже наступного тижня.

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"Спочатку необхідно ознайомитися з остаточною кількістю правок, сформувати порівняльну таблицю, а потім розпочинати розгляд. Комітет ще не визначився, коли це відбудеться. Не думаю, що цього тижня. Можливо, наступного", – сказав Костенко.

Законопроект про мобілізацію: що відомо

Наприкінці січня Кабінет міністрів передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Вже на початку лютого ВР України проголосувала за документ в першому читанні.

Після цього почався процес подачі правок до законопроекту, який триватиме до 21 лютого. Після цього правки будуть обробляти безпосередньо в профільному комітеті.

Через велику кількість правок, процес прийняття проекту закону про мобілізацію може затриматися, вважає народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепки Олени Мошенець, є кілька ключових моментів у проекті закону про мобілізацію, на яких зосереджені більшість народних депутатів. Серед них, зокрема, електронний кабінет призовника, відстрочка для доглядачів за людьми з інвалідністю та чіткі терміни демобілізації.

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