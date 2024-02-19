Є дуже чутливе питання, яке обговорюватимуть, підкреслила народна обраниця.

До 21 лютого подаються правки до законопроекту про мобілізацію, який потім буде винесений на розгляд у другому читанні. Очільниця партії "Слуга народу", голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що правок до документа буде багато.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. За словами Шуляк, після того, як правки будуть зібрані, їх будуть обробляти безпосередньо в профільному комітеті, і вже тільки після того, коли там кожна правка буде обговорена, законопроект буде винесений до другого читання.

"Ми зараз говоримо про досить велику кількість і правок, і змін. Вони будуть стосуватися і залучення наших аспірантів, і використання сучасних форм рекрутингу, це також і різні речі, які пов'язані з організаційними заходами, як будуть проводити органи місцевого самоврядування при підготовці та проведенні мобілізації, це і речі, як пов'язані зі справедливим залученням працівників, які працюють в економічному секторі, залучення працівників правоохоронних органів до мобілізації. Є також різні правки, які стосуються, наприклад, можливості залучення засуджених осіб, щоб вони також використовували свої можливості для захисту країни", - розповіла парламентар.

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На думку депутат, правок буде досить багато. "Але є кричущі речі, які, наприклад, стосуються блокування та закриття банківських рахунків. Це питання дуже чутливе, воно буде також обговорюватися. І ми сподіваємося, що такі речі будуть більш збалансовані", - додала Шуляк.

В Україні новий закон про мобілізацію скоро запрацює чи ні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за документ в першому читанні.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що велика кількість поправок до законопроекту може сповільнити процес його розгляд. Железняк вважає, парламентський рекорд поправок до законопроекту в 16 480 не буде перевершено, але їх буде дуже багато. Железняк очікує, що законопроект буде ухвалено до кінця лютого.

Водночас народний депутат України Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") не виключає, що можуть бути поправки щодо призову військових пенсіонерів, а також власників зброї, бо сьогодні щодо цього триває дискусія. Він також розповів, що тривають дискусії щодо ідеї бронювання працівників підприємств за гроші.

У новому законопроекті Кабміну про мобілізацію пропонують дозволити мобілізацію засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує "радикальніші кроки". Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України. За його словами, наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.

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