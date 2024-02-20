Процес подачі правок до законопроекту триватиме до 21 лютого.

Народні депутати продовжують активно вносити правки в законопроект про мобілізацію, повідомила заступниця голови комітету ВР України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі телемарафону.

За її словами, точна кількість правок буде відома тільки завтра-післязавтра, адже процес подачі ще триває.

"Я буду ще сьогодні їх подавати. І я думаю, що таких депутатів ще багато.Вже деякі члени комітету говорили, що кількість правок понад тисяча. Насправді, мені здається, що ця цифра може зрости в півтора-два рази. Хоча я, звісно, не можу бути точною. Адже все залежить від ініціатив депутатів. Поки що більше інформації немає", – заявила Мошенець.

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Вона також додала, що є кілька ключових моментів, на яких зосереджені більшість народних депутатів. Саме за ними тривають найбільші дискусії.

"Це питання доглядачів за людьми з інвалідністю, питання електронного кабінету, чітких термінів демобілізації, питання аспірантів контрактної форми навчання. Там є дуже багато моментів, які обговорюються. Колеги, які вже подавали правки, вони так чи інакше навколо цих ключових питань запрошують підтримувати", – сказала народна депутатка.

Після цього, за словами Мошенець, має звести всі правки та передати їх на засідання комітету.

"Думаю, що воно буде досить тривалим, тому що це питання, яке треба дуже детально проговорити. По кожній правці треба підійти дуже серйозно. Адже це питання долі людей. Сподіваюся, що до другого читання ми отримаємо в залі законопроект, який буде справедливий до усіх категорій населення. Не думаю, що це буде швидко і не думаю, що це має бути поспіхом", – сказала нардепка.

Додамо, що за словами іншого нардепа Єгора Чернєва, до закону про мобілізацію вже подали понад 1300 правок. Він вважає, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень, повідомляє "Суспільне".

"Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", - сказав він.

Законопроект про мобілізацію: що треба знати

Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці січня Кабінет міністрів передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. На початку лютого Верховна Рада України проголосувала за документ в першому читанні.

Після цього почався процес подачі правок до законопроекту, який триватиме до 21 лютого. Після цього правки будуть обробляти безпосередньо в профільному комітеті.

На думку народного депутата Ярослава Железняка, велика кількість поправок до законопроекту може сповільнити процес його розгляд.

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