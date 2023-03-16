22 лютого екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали понад 30 млн доларів збитків.

Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до колишнього міністра інфраструктури України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн 997 тис. 900 гривень. Раніше суд також конфіскував у одного з російських бізнесменів акції українського банку.

Про це повідомила прес-служба ВАКС. Зазначається, що термін дії обов’язків – до 16 травня 2023 року включно, йдеться на сайті відомства.

"На підозрюваного покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора, суд про зміну місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва та Київської області; утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС також наголосили, що підозрюваний зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем.

Підозра Пивоварському - що відомо

22 лютого екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали понад 30 млн доларів збитків.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден у морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

Нагадаємо, що у 2016 році Пивоварський задекларував більш ніж півмільйона гривень доходів - близько 572,65 тисячі грн за рік.

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