Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Левіна - в його організації. Обом призначили по 10 років позбавлення волі.

Суд визнав винними екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Їм призначили по 10 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна сьогодні оголосила вирок Мангеру та Левіну. Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна - в його організації.

"Мангера визнати винним…, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років… Левіна визнати винним…, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років", - зазначила Іваніна.

У строк відбування покарання Мангеру та Левіну зарахують час, який вони провели у СІЗО. Мангер - з 15 лютого 2019 року по 16 лютого 2019 року та з 16 червня 2020 року по дату набрання вироком законної сили, а Левін - з 24 січня 2020 року по дату набрання вироком законної сили. Один день у СІЗО відповідає одному дню позбавлення волі.

Обом засудженим суд також продовжив запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд задовольнив цивільний позов родичів Гандзюк та постановив стягнути з Мангера та Левіна на користь батька Гандзюк 5 млн грн, на користь матері - 5 млн грн, чоловіка - 5 млн грн.

Справа Катерини Гандзюк

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Мангера і Левіна посадили за правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Вас также могут заинтересовать новости: